Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Unfall auf der Bundesstraße 34 - rund 20.000 Euro Blechschaden (19.07.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Rund 20.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, auf der Bundesstraße 34 zwischen der Einmündung Mooshof und Espasingen ereignet hat. Ein 58-Jähriger war mit einem Audi A6 auf der B34 von Espasingen herkommend in Richtung Radolfzell unterwegs. Auf der Strecke kam er nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Der 58-Jährige blieb unverletzt. An dem Audi, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von rund 19.000 Euro und an der Schutzplanke in Höhe von etwa 1.000 Euro.

