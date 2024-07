Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Anhänger (21.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall ist es auf der Fritz-Arnold-Straße am frühen Sonntagmorgen, gegen 5.30 Uhr, gekommen. Ein 22-Jähriger war mit einem Mercedes auf der Fritz-Arnold-Straße von der Reichenaustraße herkommend unterwegs. Auf Höhe Hausnummer 1 verlor der Mann die Kontrolle übers einen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. In der Folge überfuhr er den dortigen Gehweg, kollidierte mit einem Maschendrahtzaun und prallte gegen einen dahinter abgestellten Anhänger zusammen. Dieser wird durch die Wucht des Aufpralls noch gegen einen Bagger geschoben. Der junge Mann verletzte sich durch den Unfall nicht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, am Anhänger von etwa 1.000 Euro, am Bagger in Höhe von ungefähr 500 Euro und der Schaden am Zaun wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

