Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit Longboard- Fahrer leicht verletzt (19.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Unfall mit einem Longboard ist es am Freitagabend, gegen 19.45 Uhr auf der Markgrafenstraße gekommen. Ein 25-jähriger Fahrer eines Longboards war auf der Markgrafenstraße im Bereich des Gottmannplatzes unterwegs. Hierbei erkannte er einen entgegenkommenden VW Polo eines 31-Jährigen zu spät und erschrak sich. In der Panik sprang der junge Mann von seinem Spiel- und Sportgerät herunter, das im weiteren Verlauf unter den Reifen des VW fuhr. In der Folge flog das Board zurück und prallte gegen den Kopf des 25-Jährigen. Dieser zog sich leichte Verletzungen zu, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Am VW entstand kein Sachschaden.

