Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unbekannter Autofahrer wirft Gegenstand aus dem Fenster - Polizei sucht Zeugen (19.07.2024)

Singen (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht Zeugen zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 191 zwischen der Anschlussstelle Singen und dem Ortseingang Singen ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Kleintransporters war gegen 14 Uhr auf der zweispurigen L 191 von Engen herkommend in Richtung Singen unterwegs. Auf Höhe der Fahrbahnverengung im dortigen Kurvenbereich warf der Unbekannte einen nicht definierbaren Gegenstand aus dem Fahrerfenster, der auf die Windschutzscheibe eines dahinterfahrenden Oldtimers der Marke Lincoln prallte. Dessen 54-Jähriger Fahrer erschrak sich hierbei stark und hatte Mühe die Kontrolle über seinen Wagen zu behalten. Zeugenhinweise zu dem Vorfall, nimmt die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733 9960-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell