Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Schwerte (ots)

Mit einer zuvor entwendeten EC-Karte hat am Montag (08.07.2024) zwischen 10.55 Uhr und 11.50 Uhr eine bisher unbekannte Frau an einem Geldautomaten einer Bank in Schwerte einen dreistelligen Bargeldbetrag abgehoben.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Hagen veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder der Unbekannten.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild:

https://polizei.nrw/fahndung/152011

Wer kennt die abgebildete Frau? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter 02304 921 3320 oder an die Polizei in Unna: 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell