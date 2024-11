Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruchserie in Garagen in Unna Billmerich

Unna (ots)

Zwei unbekannte Personen sind in der Nacht vom Freitag 22.11.24 auf Samstag 23.11.24 in zahlreiche Garagen in Wohngebiet Am Dorfkamp in Unna Billmerich eingebrochen. Es wurden mehrere hochwertige E Bikes entwendet. Auf einer Überwachungskamera ist der Tatzeitpunkt um 01:47 Uhr. Wahrscheinlich sind die Täter über die Altendorfer Str. in Unna zu den Garagen gelangt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bei der Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303/921-3120 oder unter der Telefonnummer 02303/921-0

