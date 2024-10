POL-PPKO: Fahndung in Weißenthurm führt zum Erfolg - Täter festgenommen

Urmitz (ots) - In der Nacht vom 14.10.2024 auf den 15.10.2024 kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben in der Schrebergartenanlage in 56220 Urmitz. Die Anlage liegt unmittelbar an der L126. Die bislang unbekannten Täter hebelten gewaltsam die Gartenlauben auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die ...

