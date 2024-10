Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Mehrere Einbrüche in Gartenlauben - Polizei sucht Geschädigte

Urmitz (ots)

In der Nacht vom 14.10.2024 auf den 15.10.2024 kam es zu mehreren Einbruchsdiebstählen in Gartenlauben in der Schrebergartenanlage in 56220 Urmitz. Die Anlage liegt unmittelbar an der L126.

Die bislang unbekannten Täter hebelten gewaltsam die Gartenlauben auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Täter vornehmlich auf die Erlangung von Gartenwerkzeugen, Stromaggregaten sowie Gasflaschen abgesehen.

Einige Geschädigte sind der Polizei im Zusammenhang mit den Einbruchsdiebstählen bereits bekannt. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage dürften es jedoch weitere Geschädigte geben.

Die Polizei Andernach bittet daher die bislang unbekannten Geschädigten, sich unter 02632/921-0 zu melden.

