POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht auf der B 9 in Koblenz

Koblenz (ots)

Am Sonntag, den 13.10.2024, gegen 21:08 Uhr, ereignete sich auf der B 9 in Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall. Ein schwarzer Pkw der Marke Seat mit WW-Kennzeichen fuhr von der A 48 auf die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz auf. Bei einem anschließenden Fahrstreifenwechsel in Höhe des Gewerbeparks Nord musste ein silberfarbener VW Golf ausweichen, sodass dieser mit einem anderen Pkw kollidierte. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Unfallverursacher und dem VW Golf kam es nicht. Der unfallverursachende schwarze Pkw ist die B 9 in Richtung Koblenz weitergefahren.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 (Tel.: 0261 103-2910) zu melden.

