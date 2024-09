Polizei Hamburg

POL-HH: 240924-4. Erneuter Schwerpunkteinsatz der Polizei im Umfeld des Dulsberg-Parks - eine Bilanz

Hamburg (ots)

Zeit: 23.09.2024, 14:30 bis 24.09.2024, 01:30 Uhr

Ort: Umfeld des Dulsberg-Parks (Dulsberg-Nord, Dulsberg-Süd, Naumannplatz und Nordschleswiger Straße)

Das Polizeikommissariat 37 führte gestern mit zivilen und uniformierten Kräften wiederholt einen Schwerpunkteinsatz im Umfeld einer Parkanlage im Hamburger Stadtteil Dulsberg durch. Dabei kam es auch zur vorläufigen Festnahme mehrerer mutmaßlicher Dealer, von denen sich zwei Männer heute vor einem Haftrichter verantworten müssen.

Zivilfahnderinnen und -fahnder der Polizeikommissariate (PK) 37 und 38 beobachteten in der Straße Dulsberg-Süd zunächst einen Mann bei einer augenscheinlichen Drogenübergabe. Die Polizistinnen und Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dealer daraufhin wenig später im Bereich eines dortigen Müllplatzes vorläufig fest. Bei dem 29-jährigen Somalier fanden sie rund 30 Gramm Marihuana und circa 70 Euro mutmaßliches Dealgeld, welches sie daraufhin sicherstellten. Da die Einsatzkräfte den Verdacht hatten, dass der Mann weitere Drogen dort deponiert haben könnte, durchsuchte ein Polizist mit seinem Diensthund "Kulle" die Örtlichkeit ohne jedoch weitere Drogen zu finden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Wenig später sahen die Beamtinnen und Beamten im Dulsberg-Park einen Mann ebenfalls bei einem Drogengeschäft und nahmen diesen in der Tondernstraße vorläufig fest. Bei dem 20-jährigen Somalier fanden sie zwei Beutel Marihuana und circa 70 Euro Dealgeld. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser ebenfalls entlassen.

Gegen 17:30 Uhr gerieten am Straßburger Platz zwei Männer in den Fokus der Einsatzkräfte, die wenig später mutmaßlich arbeitsteilig Drogen an einen weiteren Mann verkauften. Nachdem der mutmaßliche Erwerber sich wieder entfernt hatte, überprüften sie diesen in der Tondernstraße und fanden bei ihm eine geringe Menge mutmaßlich zuvor erworbenes Kokain. Der 54-jährige Türke wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Im Anschluss nahmen die zivilen Polizistinnen und Polizisten die zuvor beobachteten mutmaßlichen Drogendealer an einer Lokalität am Straßburger Platz vorläufig fest. Hierbei handelte es sich um zwei 21 und 46 Jahre alte Türken, bei denen sie insgesamt 15 Verkaufseinheiten Kokain, mehr als 2.100 Euro Dealgeld, mehrere Mobiltelefone und zwei Messer auffanden und sicherstellten. Da die beiden Männer im Vorwege mehrfach das Lokal betreten hatten, durchsuchten die Einsatzkräfte mit dem Diensthund "Mitch" auch die Räumlichkeiten der Gaststätte und fanden eine weitere Portion Kokain und Verpackungsmaterial.

Das Drogendezernat (LKA 68) übernahm die weitere Sachbearbeitung und führte die Verdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Haftrichter vor. Die Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls steht noch aus.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell