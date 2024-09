Polizei Hamburg

POL-HH: 240924-3. Mann nach Wohnungsbrand in Hamburg-Eidelstedt verstorben

Hamburg (ots)

Zeit: 20.09.2024, 19:43 Uhr; Ort: Hamburg-Eidelstedt, Pinneberger Chaussee

Freitagabend brach aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung in Eidelstedt aus. Ein 82-jähriger Bewohner verstarb mutmaßlich an einer Rauchgasintoxikation.

Nach ersten Erkenntnissen war der Brand im Bereich des Wohnzimmers der im sechsten Obergeschoss (Endetage) gelegenen Wohnung ausgebrochen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde ein Nachbar auf den Brand aufmerksam und wählte den Notruf.

Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr brachen die Wohnungstür auf, transportierten den leblosen Mann aus dem Gebäude und leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte er mutmaßlich eine Rauchgasintoxikation erlitten, an der er noch vor Ort verstarb.

Die Brandwohnung wurde durch das Feuer und die Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen.

Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden für die Dauer der Löscharbeiten evakuiert. Bis auf den Bewohner der unmittelbar unterhalb der Brandwohnung gelegenen Wohnung konnten alle anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Spezialistinnen und Spezialisten des für Branddelikte zuständigen Landeskriminalamts 45 (LKA 45) übernahmen die Ermittlungen am Brandort. Auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) wurde einbezogen.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell