Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Ein vollendeter und ein versuchter Einbruch in Hoffnungsthal

Rösrath (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16.05.) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen in Hoffnungsthal gerufen. In einem Fall wurde Bargeld gestohlen, in dem anderen Fall blieb es beim Versuch.

Gegen 08:00 Uhr mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Lüghauser Straße feststellen, dass bislang unbekannte Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in ihr Haus eingedrungen waren. Diese entwendeten einen Bargeldbetrag von unterer dreistelliger Höhe. Am Mittwoch (15.05.) gegen 00:30 Uhr war das Wohnobjekt noch in ordnungsgemäßem Zustand.

Ebenfalls in der Lüghauser Straße meldete die Bewohnerin eines weiteren Einfamilienhauses gegen 11:30 Uhr einen versuchten Einbruch in ihr Zuhause, nachdem sie eine Beschädigung an der Terrassentür festgestellt hatte. Diese war ihr am Vorabend (15.05.) gegen 19:00 Uhr noch nicht aufgefallen. Den Tätern gelang es hier nicht, in das Haus einzudringen.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung durch. Zeugenhinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

