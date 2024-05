Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vierstelliger Bargeldbetrag bei Einbruch in Gaststätte entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (15.05.) brach ein unbekannter männlicher Täter zwischen 02:05 Uhr und 02:15 Uhr in eine Gaststätte am Konrad-Adenauer-Platz ein und entwendete Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der unbekannte Mann verschaffte sich durch gewaltsames Aufbrechen der Terrassentür Zugang zur Gaststätte und durchsuchte diese nach möglichem Diebesgut.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und führte eine Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die nähere Informationen zu diesem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell