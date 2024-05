Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Geschädigte trifft im Wald auf einen maskierten Mann

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Nachmittag (14.05.), gegen 13:00 Uhr, ist eine 71-jährige Bergisch Gladbacherin im Waldgebiet in Lückerath auf einen maskierten Unbekannten getroffen.

Der Unbekannte war maskiert, hatte offensichtlich eine Hand in seiner Hose und sprach die Frau an. Die Geschädigte rief um Hilfe und andere Spaziergänger wurden auf die Situation aufmerksam, so dass der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Laut Anzeigenerstatterin wird der Täter wie folgt beschrieben: circa 70 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß, weißes lichtes Haar, T-Shirt, beigefarbene Shorts, führte ein schwarzes Fahrrad mit sich.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 1 zu wenden. (ct)

