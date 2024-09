Polizei Hamburg

POL-HH: 240924-2 Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt aus dem Jahr 1992

Hamburg (ots)

Zeit: 17.04.1992, 10:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Hansaplatz

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in St. Georg aus dem Jahr 1992 sucht die Polizei nun mit Hilfe eines Lichtbildes des 59-jährigen Rudolf Haberstein nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA 44) hatte sich der damals 59-Jährige seit dem 08. April 1992 als Tourist in der damaligen Pension "Edel" am Hansaplatz ein Zimmer gemietet und wurde dort von einem Angestellten am Morgen des 17.04.1992 (Karfreitag) tot aufgefunden.

Nachdem alarmierte Polizistinnen und Polizisten im Zuge der ersten Ermittlungen ein Fremdverschulden nicht ausschließen konnten, übernahm die Mordkommission die Ermittlungen.

Im weiteren Verfahren ergaben sich Hinweise darauf, dass der 59-Jährige mutmaßlich absichtlich von einer unbekannten Person unter Drogen gesetzt wurde und im Anschluss an den Folgen verstarb. Darüber hinaus wurde unter anderem das Portemonnaie des Geschädigten mit mehr als 1.000 DM entwendet.

Zudem ergaben die Ermittlungen, dass sich der 59-Jährige während seines Aufenthaltes mehrfach im Umfeld des Hamburger Hauptbahnhofes aufgehalten hatte und möglicherweise Kontakt zu anderen Personen suchte. Am Vorabend soll er einen jungen Mann in seinem Zimmer getroffen haben, welcher wie folgt beschrieben wird:

-circa 20 Jahre alt

-nackenlange, dunkle, glatte Haare

-schwarze Lederbekleidung

-braune Springerstiefel

Trotz intensiver Ermittlungen und mehrmaliger erneuter kriminaltechnischer Untersuchung der gesicherten Spuren unter Anpassung an die verbesserten Bedingungen und technischen Neuerungen konnte die Tat bis heute nicht aufgeklärt werden.

Die Strafverfolgungsbehörden erhoffen sich durch die Veröffentlichung eines Lichtbildes des Geschädigten Hinweise auf mögliche Kontaktpersonen und insbesondere den damaligen Begleiter zu erlangen.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg sowie an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell