Betrüger steht vor der Tür - Zeugen gesucht!

In Dülmen und Olfen standen die Betrüger nach telefonischer Ankündigung sogar vor der Tür.

Die Polizei möchte auf eine weitere Betrugsmasche aufmerksam machen, die mindestens in zwei Fällen im Kreis Coesfeld angewandt wurde.

Am gestrigen Tag (27.08.2024, gegen 15.00 Uhr) erhielt eine 72-jährige Dülmenerin auf der Straße Heifoer in Dülmen, Buldern einen Anruf einer angeblichen Bankmitarbeiterin. Diese gab an, dass eine verdächtige Abbuchung von ihrem Konto stattgefunden habe. Nach einem längeren Gespräch sollte sie zur Sperrung der Karte ihre Geheimzahl nennen.

Danach fragte die Unbekannte, ob man auf dem Chip der Karte eventuell "Wischspuren" oder "Beschädigungen" finden könnte. Hierzu käme ein Mitarbeiter in Kürze vorbei und würde die Karten kontrollieren.

Tatsächlich stand dann ein junger Mann vor der Tür der Dülmenerin. Sie beendete das Telefonat, öffnete die Tür nicht und rief einen Nachbarn hinzu.

Der unbekannte Täter vor der Tür kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 170-180cm groß - bekleidet mit einer dunklen Hose und einem weißen Hemd.

Gegen 17.00 Uhr klingelte das Telefon einer 79-jährigen Olfenerin auf der Straße Herrenburg in Olfen. Auch hier erzählte eine unbekannte angebliche Bankmitarbeiterin von der Abbuchung vom Konto, fragte nach der Pin und wollte jemanden zum Kontrollieren der Karte vorbeischicken.

Der aufmerksamen Olfenerin kam das Gespräch seltsam vor und sie erzählte sofort ihrem Vermieter von dem Telefonat. Dieser wohnt im selben Haus und nahm sich der Sache an.

Auch hier stand kurze Zeit später ein unbekannter Mann vor der Tür.

Nach Aufforderung zeigte dieser kurz einen Ausweis. Nachdem er diesen jedoch aushändigen sollte, um ihn genauer betrachten zu können, flüchtete er.

Der Unbekannte wird hier wie folgt beschrieben:

- männliche Person - jung - ca. 165cm groß - schlanke Statur - schwarze, lockige Haare - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem hellen T-Shirt und einer schwarzen Hose - Sprach Deutsch ohne Akzent

In beiden Fällen entstand den Seniorinnen kein finanzieller Schaden. Sie handelten richtig, indem sie sofort Personen von dem Gespräch erzählten und hinzuzogen. Sie selbst öffneten dem Unbekannten nicht die Tür!

Die Polizei rät Personen, die einen solchen Anruf erhalten sofort die Polizei zu informieren! Zusätzlich sollten NIE persönliche Daten, Bankdaten usw. am Telefon oder auch an der Tür herausgegeben werden. Anhänge und Barcodes in Emails nicht geöffnet werden.

Eine Übersicht aktueller Betrugsmaschen und weitere Informationen zu diesem Thema erhalten sei auf folgender Internetseite:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

