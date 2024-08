POL-COE: Nottuln/ Mülltonnen angesteckt

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der B474 in Seppenrade einen Bentley Mark VI gestohlen. Passiert ist das zwischen 20.15 Uhr am Sonntag (25.08.24) und 15.40 Uhr am Montag (26.08.24). Das Auto stand aufgrund eines Defekts über Nacht an einer Haltestellte und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. ...

