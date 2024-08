Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kollidiert mit Baum - Drei Leichtverletzte

Marienheide (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Hauptstraße (B256) in der Nähe der Brucher Talsperre am Donnerstag (1. August) haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Die 33-jährige Fahrerin fuhr um kurz vor Mitternacht mit ihren 14 und 8 Jahre alten Töchtern auf der B256 in Fahrtrichtung Rodt. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr sie mehrere Leitpfosten und kollidierte dann mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde das Auto gegen einen weiteren Baum geschleudert. Die 33-Jährige sowie die beiden Kinder zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand erheblicher Sachschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell