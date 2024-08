Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Kastenwagen gestohlen

Wipperfürth (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (31. Juli/1. August) in der Hansestraße zwei Kastenwagen aufgebrochen und Werkzeuge daraus gestohlen. Die Fahrzeuge parkten in der Tatzeit zwischen 20.30 Uhr und 5.45 Uhr vor einer Lagerhalle auf einem Firmengelände. Um in die Fahrzeuge zu gelangen, beschädigten die Diebe die Schließzylinder und Hecktüren. Sie entkamen mit diversen Werkzeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

