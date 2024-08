POL-COE: Dülmen, Koppelweg/ Anhänger gestohlen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Tulpenweg, am Reiner-Klimke-Weg und an der Dattelner Straße an zwei Autos und an zwei Anhängern Reifen zerstochen. Inhaber der Fahrzeuge ist ein Gartenfachmarkt. Die Tatzeit liegt zwischen 19 Uhr am Donnerstag (22.08.24) und 7.20 Uhr am Freitag (23.08.24). Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

mehr