POL-PPKO: Geplantes Tuningtreffen im Großraum Koblenz am heutigen Samstag, 12.Oktober

Koblenz (ots) - Die am Montag, 30.09.2024 veröffentlichte Fahndung nach einem bis dato unbekannten Täter eines Tageswohnungseinbruchdiebstahls in Unkel ist erledigt. Die Kriminalpolizei Neuwied suchte per Öffentlichkeitsfahndung nach Hinweisen zu dem Täter. Dieser konnte durch Zeugenhinweise identifiziert ...

