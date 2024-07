Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Lebensmittelgeschäft- Zigaretten gestohlen

Herdecke (ots)

Eine größere Anzahl von Zigarettenschachteln wurden bei einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Straße Westender Weg gestohlen. Unbekannte Täter hebelten am 08.07.2024, gegen 03:15 Uhr, eine Zugangstür im Eingangsbereich auf und gelangten so in das Geschäft. Aus dem Kassenbereich entwendeten sie Zigarettenschachten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat gegen kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02336-9166-6000 melden.

