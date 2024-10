Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruch, Hinweise erbeten

Gaggenau (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 9 Uhr und 23:50 Uhr hat sich ein noch unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Straße "An den Badäckern" verschafft. Nach ersten Erkenntnissen soll der Unbekannte offenbar an der rechten Wohnhausseite über ein dortiges niedriges Dach des Nachbarn auf den Balkon eines Einfamilienhauses geklettert sein und eine Balkontür aufgehebelt sowie eine Schließanlage aus der Verankerung gerissen haben. Im Innern wurden mehrere Zimmer durchsucht. Anschließend soll der Dieb mit Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro über eine Nebentür eines Wintergartens geflüchtet sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen.

/ph

