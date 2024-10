Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kind angefahren, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Mittwochmorgen an der Fußgängerampel in der Grabenallee ein Mädchen angefahren haben und im Anschluss in Richtung Zähringer Straße geflüchtet sein. Die 12-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen querte die Schülerin gegen 7:40 Uhr die Ampelanlage zwischen Bürgerpark und Gymnasiumstraße bei Grünlicht, als sie von dem Unfallflüchtigen am Bein erfasst wurde. Hinweise zum nun gesuchten Unfallverursacher und/oder zu dessen Fahrzeug werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg erbeten.

/wo

