Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizeibeamte bespuckt, getreten und beleidigt - Mann wird in Gewahrsam genommen

Mechernich (ots)

Am Donnerstag (3. Oktober) wurde ein 33-Jähriger aus Mechernich auf einem Tankstellengelände in der Heerstraße in Mechernich bei dem Diebstahl von einer Bierdose erwischt. Gegen 14 Uhr entwendete der 33-Jährige eine Bierdose aus dem Regal in der Tankstelle. Der Diebstahl wurde von einem Mitarbeiter bemerkt. Nach einer Ansprache begab sich der 33-Jährige mit der Bierdose aus der Tankstelle und schrie lautstark umher. Noch auf dem Tankstellengelände öffnete der Mann die Bierdose und weigerte sich das Tankstellengelände zu verlassen. Aus diesem Grund wurde die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Gegenüber den Polizeibeamten verweigerte der 33-Jährige die Herausgabe seiner Personalien. Daher sollte der 33-Jährige nach den Personalien durchsucht werden. Der Mann verweigerte jedoch die Durchsuchung und bespuckte die Polizeibeamten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt wurde der Mechernicher zu Boden gebracht. Dabei trat, beleidigte und bespuckte der 33-Jährige die Polizeibeamten. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei verletzt. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten wurde der Mann in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde eine Anzeige bezüglich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und aufgrund des Ladendiebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell