Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Versuchter Wohnungseinbruch

Steinach (ots)

Zwischen Montag 16:30 Uhr und Dienstag 21:15 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Anwesen in der Straße "Stricker". Die Bewohnerin soll am Dienstagabend eine offene Eingangstür und dortige Einbruchsspuren festgestellt haben. Ein Diebstahlschaden konnte dort bislang nicht festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer 07832 97592-0 entgegen. /al

