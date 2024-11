Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Pkw-Diebstahl: weißer Toyota Yaris Hybrid entwendet

Fröndenberg (ots)

In Fröndenberg wurde in der Nacht von Dienstag (19.11.2024), 18.00 Uhr auf Mittwoch (20.11.2024), 07.00 Uhr ein weißer Toyota Yaris Hybrid an der Kettelerstraße entwendet.

Das Fahrzeug hat das amtliche Kennzeichen UN-BL1203.

Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

