POL-FR: Albbruck: Pkw-Fahrerin streift beim Überholen einen Rennradfahrer - Rennrandfahrer verletzt

Am Sonntag, 26.05.2024, gegen 14.00 Uhr, streifte eine 67-jährige Pkw-Fahrerin beim Überholen einen vor ihr fahrenden 54-jährigen Rennradfahrer. Beide befuhren in Unteralpfen die Kreisstraße 6563 (Leiterbachstraße), als die Pkw-Fahrerin kurz nach dem Ortseingang, innerhalb eines Baustellenbereiches, den Rennradfahrer überholte. Dabei streifte sie in den Rennradfahrer und dieser stürzte. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur wurde der 54-jährige Rennradfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

