Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Korrektur zu "Kind bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen tödlich verletzt"

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen berichtete am Sonntag, 5. Mai 2024, um 16.07 Uhr über einen Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Kind (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/5772659). Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Junge, der unter eine Straßenbahn geraten und dabei tödliche Verletzungen erlitten hatte, zum Unfallzeitpunkt acht Jahre alt war. In der ersten Mitteilung war von einem siebenjährigen Kind die Rede. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell