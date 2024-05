Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 26.05.2024, gegen 17:30 Uhr befuhr eine Autofahrerin die B31 in Fahrtrichtung Breisach und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach dem dortigen Kieswerk nach links in einen Feldweg abbiegen. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät, fuhr hinten auf und verletzte sich hierbei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro.

