POL-SU: Mann nach versuchter Körperverletzung in Gewahrsam genommen

Neunkirchen-Seelscheid (ots) - Am Mittwoch (27. November) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Straße "Pferdebitze" in Neunkirchen-Seelscheid, bei dem ein 39 Jahre alter Mann aus Königswinter verletzt wurde. Gegen 12:30 Uhr befuhr der 39-Jährige mit dem Lkw eines Abschleppunternehmens die Straße "Pferdebitze". Auf der Ladefläche transportierte er einen Pkw. Auf der leicht abschüssigen Straße stoppte er den Lkw ...

