POL-E: Essen: Unbekannter verletzt 18-Jährigen durch "Kopfnuss" - Fotofahndung

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 17. Dezember 2023 brach ein unbekannter in Büroräume in der Essener Innenstadt ein. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen jetzt mit Aufnahmen einer Überwachungskamera. Gegen 17.00 Uhr brach ein unbekannter Mann zwei Bürotüren einer Sprachschule an der Straße "An der Reichsbank" auf. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und ...

mehr