Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei zieht alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt meldete sich am späten Sonntagabend ein aufmerksamer Beobachter bei der Polizei. Die Beamten konnten das beschriebene Fahrzeug in Bad Oeynhausen anhalten und unterzogen den Fahrer einer Verkehrskontrolle.

Ein Zeuge meldete sich kurz nach 23 Uhr über den Notruf bei der Polizei und teilte seine Beobachtungen mit. Seinem Hinweis zufolge stießen die Beamten gegen 23.30 Uhr in der Herforder Straße auf den mutmaßlich alkoholisierten Fahrer eines BMW. Die Beamten fuhren dem Fahrzeug dessen Ziel offenbar ein Parkhaus an der Herforder Straße war, hinterher. Nach einer kurvenreichen Nachfahrt in eine der oberen Etagen konnten die Beamten den 36-jährigen Fahrer anhalten und kontrollieren. Während der Verkehrskontrolle nahmen die Gesetzeshüter Alkoholgeruch in der Atemluft des Bad Oeynhauseners wahr. Mit einem Alkoholtest vor Ort zeigte sich der Mann nicht einverstanden, so dass er mit dem Streifenwagen zur Polizeiwachwache nach Bad Oeynhausen gebracht wurde. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe, während sein Pkw im Parkhaus zurückblieb. Auf den BMW-Fahrer kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell