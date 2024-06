Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Driftübungen verunfallt: Fahrer flüchtig

Espelkamp (ots)

Bisher Unbekannte führten in der Nacht zu Samstag in einem Industriegebiet in Espelkamp mit einem BMW Driftübungen durch. Hierbei verunfallte der Fahrer. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernten sich die Verursacher samt Wagen von Unfallort. Zeugenhinweise führten die Polizei zum beschädigten Fahrzeug.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein mit zwei Personen besetzter BMW gegen 00:25 Uhr mehrfach einen Kurvenbereich in der Marie-Harting-Straße und driftete hierbei. Bei einem der Versuche verlor der Fahrer die Kontrolle über den BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Lastwagen. Zeugenaussagen zufolge zogen sich die beiden Fahrzeuginsassen hierbei Verletzungen zu. Mithilfe später hinzukommender Personen wurde der stark beschädigte Wagen von der Unfallstelle entfernt.

Anhand von Zeugenhinweisen sowie dem am beschädigten Lkw festgekeilten Kennzeichen des Pkws geriet ein in der Nähe befindliches Firmengelände in den Fokus der Einsatzkräfte. Hierin konnten die Beamten den in einer Halle abgestellten und nicht zugelassenen BMW feststellen. Personen konnten nicht angetroffen werden. Der BMW wurde als Spurenträger sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell