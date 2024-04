POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 19. Kalenderwoche

Trier (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 26. April, 22 Uhr, bis Samstag, 27. April, 8:25 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Auto in der Thyrsusstraße in Trier auf. Die Täter entwendeten eine Deckenleuchte und grauschwarze Nordic Walking Stöcke mit grüner Aufschrift der Marke Leki. Sie entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ...

mehr