POL-PPTR: Diebstahl aus PKW in Thyrsusstraße

Trier (ots) - Zwischen Donnerstag, 25. April, 18:45 Uhr, und Freitag, 26. April, 7 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Trierer Augustinusstraße ein. Die Täter verschafften sich durch eine Schiebetür gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Sie konnten im Anschluss unerkannt entkommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der ...

