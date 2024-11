Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kabel von Baustelle gestohlen/Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sankt Augustin (ots)

In der Zeit von Mittwoch (27. November), 16:30 Uhr und Donnerstag (28. November), 08:00 Uhr kam es in Sankt Augustin zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Die Baustelle befindet sich an der Straße "Auf dem Hohen Ufer". Ein Mitarbeiter eines Straßenbauunternehmens, das die Baustelle betreibt, entdeckte am Donnerstagmorgen, dass ein Stromverteilerkasten aufgebrochen worden war. Dazu waren der oder die unbekannten Tatverdächtigen offenbar auf das teilweise umzäunte Areal gelangt und brachen mittels unbekannten Werkzeugs den Verteilerkasten auf. Daraus wurden knapp 50 Meter Starkstromkabel, eine Kabeltrommel und ein Verlängerungskabel gestohlen. Der oder die Täter entkamen mit der Beute unerkannt. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder Hinweise zu Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3321. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell