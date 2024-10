Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddiebstahl - E-Pedelec vom Sportplatz gestohlen

Bünde (ots)

(um) Am Mittwoch (09.10.) stahlen bislang unbekannte Diebe ein Pedelec vom Sportplatz am Erich-Martens-Stadion. Der Eigentümer hatte es gegen 19:45 Uhr an ein Zaunelement mit einem Gliederschloss gegen Diebstahl gesichert. Nachdem er eine Stunde später wieder zum Rad zurück kam, war das 1.000.-Euro Bike weg. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen in den Abendstunden in dem Bereich des Sportplatzes geben? In diesem Fall handelt es sich um ein schwarzes acht Gang Pedelec der Marke Prophete. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

