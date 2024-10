Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Transit fährt in Gegenverkehr

Hiddenhausen (ots)

(um) Am Mittwoch (09.10.), gegen 15:30 Uhr, fuhr ein Ford Transit Fahrer auf der Löhner Straße in Richtung Maschstraße. In Höhe des Bobringweg geriet sein Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn bei einer Bremsung vor der Kurve in den Gegenverkehr. Zur gleichen Zeit kam ihm eine Frau in einem PKW Mini entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, obwohl alle Beteiligten entsprechende Notbremsungen vornahmen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, dass die Angaben zur erlaubten Höchstgeschwindigkeit bei guten Fahrbahnverhältnissen gelten. An der Unfallstelle galt 50 km/h, bei Regen können Fahrbahnen insbesondere im Kurvenbereich zu schnell sein. In diesem Unfallgeschehen verletzte sich eine Person leicht und es entstand Sachschaden von mindestens 7.500.- Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell