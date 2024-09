Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit dem Gegenverkehr kollidiert

Wipperfürth (ots)

In Wipperfürth - Kreuzberg ist am Sonntagnachmittag (15. September) eine 24-jährige Motorradfahrerin aus Bochum mit dem Gegenverkehr kollidiert. Sie fuhr gegen 15 Uhr mit ihrer Kawasaki auf der K30 in Richtung Kreuzberg. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr ein Traktor entgegen. Sie versuchte noch auszuweichen, es kam aber dennoch zu einer Kollision. Die 24-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden; das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

