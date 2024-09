Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeuge überrascht Einbrecher

Wipperfürth (ots)

Am Samstagabend (14. September), gegen 18:45 Uhr, hat ein Lehrer mehrere Jugendliche dabei erwischt, wie sie sich in einer Schule an der Lüdenscheider Straße zu schaffen machten. Offenbar waren die Jugendlichen in das Schulgebäude eingedrungen und hatten versucht, gewaltsam mehrere Türen zu öffnen. Sie durchwühlten Schränke im Lehrerzimmer und machten sich an Getränkeautomaten zu schaffen. Als sie bemerkten, dass sie erwischt wurden, flüchteten sie. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

