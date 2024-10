Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Kindertagesstätte misslingt

Zweibrücken (ots)

Unbekannte versuchten in das Gebäude in der Heiligentalstraße im Stadtteil Bubenhausen einzubrechen. Wie der Polizei jetzt mitgeteilt wurde, beschädigten die Einbrecher mehrere Fenster und Türen der Einrichtung. Es gelang den Tätern jedoch nicht, sich Zutritt zu verschaffen. Der Schaden wird derzeit auf circa 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

