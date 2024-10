Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrzeuge durch Brand beschädigt

Hauenstein (ots)

Schnell gelöscht hat die Feuerwehr am späten Dienstagabend drei Fahrzeugbrände in der Pirmasenser Straße. Ein Zeuge teilte den Einsatzkräften um kurz vor 22 Uhr mit, dass auf einem Parkplatz im Industriegebiet mehrere Autos in Flammen stehen würden. An zwei der Autos entstand Totalschaden. Die Polizei beziffert den Schaden auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

