Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fußgänger angefahren - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Verletzungen am Auge und der Nase sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagvormittag im Parkhaus eines großen Einkaufmarktes in der Innenstadt. Der 75-Jährige lief um 10.35 Uhr zu seinem Auto, als er von einem Fahrzeug einer 69-jährigen Fahrerin erfasst wurde, die in Richtung Ausfahrt Kornstraße fuhr. Der Geschädigte stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei. Zur ärztlichen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fragt: Hat jemand den Unfall beobachtet? Zeugen, die etwas bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

