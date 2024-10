POL-PDPS: Beschädigung eines Gartentores

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, den 12.10.2024 parkte die 25-jährige Fahrzeugführerin ihren blauen Mitsubishi Lancer Wagon auf dem Parkplatz des Action Marktes in Zweibrücken. Als sie von ihrem Einkauf zurückkam stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite fest. Diese Beschädigung ist vermutlich durch das Öffnen einer anderen PKW Tür entstanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer ...

