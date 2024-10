Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf dem Action Markt Parkplatz

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 12.10.2024 parkte die 25-jährige Fahrzeugführerin ihren blauen Mitsubishi Lancer Wagon auf dem Parkplatz des Action Marktes in Zweibrücken. Als sie von ihrem Einkauf zurückkam stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrerseite fest. Diese Beschädigung ist vermutlich durch das Öffnen einer anderen PKW Tür entstanden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Wer Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell