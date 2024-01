Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Person in Notlage und Brandmeldealarm

Hünxe (ots)

Die Einheiten Hünxe und Drevenack wurden am Freitagmorgen um 09:36 Uhr zur Hünxer Straße im Ortsteil Drevenack alarmiert. Eine Person benötigte medizinische Hilfe, konnte jedoch die Tür nicht selbstständig öffnen. Die Einsatzkräfte aus Drevenack verschafften sich Zugang zur Wohnung und übergaben die Person an den Rettungsdienst, während die Einheit Hünxe an der Feuerwache in Bereitstellung verblieb. Nach ca. 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Etwa eine Stunde später wurden alle vier Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Straße Bensumskamp in Hünxe gerufen. Bei der Erkundung des Objektes durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz konnte kein Schadensereignis festgestellt werden. Die Anlage wurde zurückgestellt und an den Betreiber übergeben, die Einsatzkräfte konnten nach ca. 30 Minuten wieder einrücken.

