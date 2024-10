Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kotflügel eines PKW im Pottschütterweg zerkratzt

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 12.10.2024 in der Zeit von 13:30 Uhr bis 14:30 Uhr wurde der hintere rechte Kotflügel eines Dacia Duster von einer bislang unbekannten Person durch einen tiefen Kratzer beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500,- EUR. Der PKW war im Pottschütterweg 7 abgestellt. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06332/976-0 oder per E-Mail unter pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell