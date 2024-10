POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf B38 // PM Nr.3

Polizeipräsidium Mannheim

Weinheim (ots)

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf B38 // PM Nr.3

Am Mittwochmittag gegen 12:20 Uhr kam es auf der B38 bei Weinheim zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem LKW. Entgegen der ersten Meldungen wurden die Unfallbeteiligten glücklicherweise nicht verletzt. Der Saukopftunnel und somit die B38 konnten zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Unfallstelle ist geräumt und die Unfallaufnahme vor Ort beendet.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 46-jährige Smart-Fahrerin von Sulzbach kommend auf die B38 in Richtung Hessen auffahren und übersah einen herannahenden LKW, welcher auf der B38 in die selbige Richtung unterwegs war. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des 61-jährigen LKW-Fahrers konnte dieser eine Kollision nicht verhindern und stieß mit dem Smart zusammen. Der Smart wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

