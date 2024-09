Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zoznegg, Mühlingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet weißen Audi A6 (26.09.2024)

Zoznegg, Mühlingen (ots)

Am Donnerstag ist es im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 18 Uhr zu einem PKW-Diebstahl in der Hohenfelser Straße gekommen. Ein unbekannter Dieb verschaffte sich unbefugt Zugang zu dem unverschlossen vor dem Gebäude Nummer 6 geparkten weißen Audi A6 Allroad mit ukrainischer Zulassung "(UA) BX 5447 HI", nahm den in der Mittelkonsole liegenden Schlüssel und fuhr mit dem Wagen davon.

Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Autos nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell